В МВД Казахстана объяснили причину отмены "визарана" для иностранцев

В МВД Казахстана объяснили, для чего внесли изменения в законодательство, отменившие "визаран" для иностранцев. Сообщение ведомства приводит издание Informburo.kz .

"Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. <...> Для длительного пребывания у нас есть свои условия: получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", — заявили в министерстве.