В МВД Казахстана объяснили причину отмены "визарана" для иностранцев
МВД Казахстана: "Визаран" отменили, чтобы иностранцы соблюдали законодательство
В МВД Казахстана объяснили, для чего внесли изменения в законодательство, отменившие "визаран" для иностранцев. Сообщение ведомства приводит издание Informburo.kz.
"Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. <...> Для длительного пребывания у нас есть свои условия: получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", — заявили в министерстве.
Напомним, с 27 января в Казахстане вступили в силу новые правила въезда иностранцев, которые отменяют "визаран". Теперь граждане стран ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней.
ТАСС / Стрингер