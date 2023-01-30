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30 января, 14:57

В МВД Казахстана объяснили причину отмены "визарана" для иностранцев

МВД Казахстана: "Визаран" отменили, чтобы иностранцы соблюдали законодательство

В МВД Казахстана объяснили, для чего внесли изменения в законодательство, отменившие "визаран" для иностранцев. Сообщение ведомства приводит издание Informburo.kz.

"Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. <...> Для длительного пребывания у нас есть свои условия: получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", — заявили в министерстве.

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Напомним, с 27 января в Казахстане вступили в силу новые правила въезда иностранцев, которые отменяют "визаран". Теперь граждане стран ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Наталья Исакова

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