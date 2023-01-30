Стресс, питание, смартфоны: Врач рассказала, из-за чего у молодых мужчин снижается уровень тестостерона

Молодые мужчины при неправильном образе жизни могут столкнуться со снижением уровня тестостерона. Об этом "Газете.ru" рассказала гастроэнтеролог-терапевт, врач антивозрастной медицины сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Наталья Смоликова.

"Снижается тестостерон при неправильном образе жизни, когда молодые люди поздно ложатся спать, спят недостаточно или длительное время находятся под воздействием искусственного синего цвета от ноутбуков и телефонов. В этих случаях выработка природного мелатонина падает, что сказывается также на уровне тестостерона", — отметила эксперт.

Свою роль в этом может сыграть и длительный стресс, который приводит к эмоциональным нагрузкам, нарушению ритма и качества сна и гормонов. Кроме того, в таком случае все ресурсы забирают надпочечники, которые синтезируют гормоны стресса. При этом снижение уровня тестостерона может привести к увеличению веса и ожирению, а также раннему старению организма.

"Заболевания, ассоциированные со старением, — это избыточный вес, включая ожирение, висцеральное ожирение, атеросклероз, онкология, диабет второго типа, который теперь всё чаще начинается с 40 лет", — добавила специалист.

По словам Смоликовой, уровень тестостерона необходимо проверять не реже одного раза в год. Желательно это сделать в юном возрасте (примерно в 20 лет), когда показатели будут на максимальном уровне. Примечательно, что от уровня гормонов зависит самооценка мужчины, а также его жизненный тонус, скорость старения организма, плотность костной ткани, количество мышечной массы, эндотелий сосудов и репродуктивная функция.