Военкоры kp.ru в новом документальном фильме рассказали подробности о ходе СВО

Издание kp.ru выпустило документальный фильм "Спецоперация России на Украине глазами военкоров КП. В нём журналисты Александр Коц и Дмитрий Стешин, которые были в зоне боевых действий, рассказывают о событиях СВО.

Военкоры долгое время находились на передовой и своими глазами наблюдали, как идёт спецоперация. Они были свидетелями штурма "Азовстали" и освобождения Мариуполя. Коц и Стешин освещали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Журналисты в 16-минутном ролике рассказали о том, что говорят о происходящем украинские военнопленные, российские бойцы, а также жители Донбасса.