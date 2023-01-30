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30 января, 15:12

Военкоры kp.ru в новом документальном фильме рассказали подробности о ходе СВО

Издание kp.ru выпустило документальный фильм "Спецоперация России на Украине глазами военкоров КП. В нём журналисты Александр Коц и Дмитрий Стешин, которые были в зоне боевых действий, рассказывают о событиях СВО.

Военкоры долгое время находились на передовой и своими глазами наблюдали, как идёт спецоперация. Они были свидетелями штурма "Азовстали" и освобождения Мариуполя. Коц и Стешин освещали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Журналисты в 16-минутном ролике рассказали о том, что говорят о происходящем украинские военнопленные, российские бойцы, а также жители Донбасса.

Ранее побывавший в украинском плену российский военный рассказал о пытках и издевательствах со стороны бойцов ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Илья Суриков

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