Жительница Санкт-Петербурга Евгения Клименко готовится побороться за высший титул красоты среди замужних дам — "Миссис Вселенная". Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", предстоящий конкурс для многодетной матери, супруги и бизнес-леди — далеко не первый: Клименко уже является победительницей городских и российских соревнований. Более того, она сама провела несколько конкурсов красоты и основала в Сестрорецке женский клуб, где участницы делятся секретами успеха.

Жительница Петербурга собирается побороться за звание "Миссис Вселенная". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Международный смотр красавиц на "Миссис Вселенная" начался сегодня в Болгарии. Соперницы Клименко — свыше сотни конкурсанток со всего мира. Петербурженка убеждена, что у неё получится покорить жюри харизмой и интеллигентностью.

"Я планировала [надеть] очень светлое силуэтное платье, потому что оно у меня будет в фильме, где мы представляем исторические кадры Санкт-Петербурга, культурную столицу. И заказали у российского дизайнера молодого, где они вручную бисером все вышиваются: кружева и всё", — рассказала Клименко.

Этот конкурс — театрализованное представление. За пять дней петербурженке нужно будет примерить 15 роскошных и запоминающихся нарядов. "Миссис Вселенная" для неё — очередной вызов.

"Я по жизни не люблю лёгких путей, поэтому мне стало интересно. Мне интересно стало, что именно в сложный момент в мире я еду. Как раз-таки хочу донести свет, тепло, любовь России, нашей страны. Рассказать про культуру нашего города, Санкт-Петербурга. Чтобы это всё было светлой ноткой", — отметила Евгения Клименко.