"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 15:21

Жительница Петербурга собирается побороться за звание "Миссис Вселенная"

Жительница Санкт-Петербурга Евгения Клименко готовится побороться за высший титул красоты среди замужних дам — "Миссис Вселенная". Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", предстоящий конкурс для многодетной матери, супруги и бизнес-леди — далеко не первый: Клименко уже является победительницей городских и российских соревнований. Более того, она сама провела несколько конкурсов красоты и основала в Сестрорецке женский клуб, где участницы делятся секретами успеха.

Жительница Петербурга собирается побороться за звание "Миссис Вселенная". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Международный смотр красавиц на "Миссис Вселенная" начался сегодня в Болгарии. Соперницы Клименко — свыше сотни конкурсанток со всего мира. Петербурженка убеждена, что у неё получится покорить жюри харизмой и интеллигентностью.

"Я планировала [надеть] очень светлое силуэтное платье, потому что оно у меня будет в фильме, где мы представляем исторические кадры Санкт-Петербурга, культурную столицу. И заказали у российского дизайнера молодого, где они вручную бисером все вышиваются: кружева и всё", — рассказала Клименко.

Этот конкурс — театрализованное представление. За пять дней петербурженке нужно будет примерить 15 роскошных и запоминающихся нарядов. "Миссис Вселенная" для неё — очередной вызов.

"Я по жизни не люблю лёгких путей, поэтому мне стало интересно. Мне интересно стало, что именно в сложный момент в мире я еду. Как раз-таки хочу донести свет, тепло, любовь России, нашей страны. Рассказать про культуру нашего города, Санкт-Петербурга. Чтобы это всё было светлой ноткой", — отметила Евгения Клименко.

Она с супругом воспитывает трёх сыновей, которые ходят в секцию по футболу и занимаются музыкой. Как отметила мама Евгении Клименко, дочь всегда увлекалась творчеством: у конкурсантки есть начальное музыкальное образование и опыт участия в различных соревнованиях. Финалистки "Миссис Вселенная" станут известны 5 февраля.

Организаторы "Мисс Вселенная" не дали украинке Апанасенко высказаться против России

Организаторы "Мисс Вселенная" не дали украинке Апанасенко высказаться против России

Ранее Лайф писал, что каратистка из Ленобласти заняла третье место на конкурсе красоты "Бабушка Вселенная – 2023". Она имеет чёрный пояс по ояма-карате и кобудо, тренирует детей и руководит филиалом Центра ояма-карате во Всеволожске.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров