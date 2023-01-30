Жительница Петербурга собирается побороться за звание "Миссис Вселенная"
Жительница Санкт-Петербурга Евгения Клименко готовится побороться за высший титул красоты среди замужних дам — "Миссис Вселенная". Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", предстоящий конкурс для многодетной матери, супруги и бизнес-леди — далеко не первый: Клименко уже является победительницей городских и российских соревнований. Более того, она сама провела несколько конкурсов красоты и основала в Сестрорецке женский клуб, где участницы делятся секретами успеха.
Жительница Петербурга собирается побороться за звание "Миссис Вселенная". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Международный смотр красавиц на "Миссис Вселенная" начался сегодня в Болгарии. Соперницы Клименко — свыше сотни конкурсанток со всего мира. Петербурженка убеждена, что у неё получится покорить жюри харизмой и интеллигентностью.
"Я планировала [надеть] очень светлое силуэтное платье, потому что оно у меня будет в фильме, где мы представляем исторические кадры Санкт-Петербурга, культурную столицу. И заказали у российского дизайнера молодого, где они вручную бисером все вышиваются: кружева и всё", — рассказала Клименко.
Этот конкурс — театрализованное представление. За пять дней петербурженке нужно будет примерить 15 роскошных и запоминающихся нарядов. "Миссис Вселенная" для неё — очередной вызов.
"Я по жизни не люблю лёгких путей, поэтому мне стало интересно. Мне интересно стало, что именно в сложный момент в мире я еду. Как раз-таки хочу донести свет, тепло, любовь России, нашей страны. Рассказать про культуру нашего города, Санкт-Петербурга. Чтобы это всё было светлой ноткой", — отметила Евгения Клименко.
Она с супругом воспитывает трёх сыновей, которые ходят в секцию по футболу и занимаются музыкой. Как отметила мама Евгении Клименко, дочь всегда увлекалась творчеством: у конкурсантки есть начальное музыкальное образование и опыт участия в различных соревнованиях. Финалистки "Миссис Вселенная" станут известны 5 февраля.
Ранее Лайф писал, что каратистка из Ленобласти заняла третье место на конкурсе красоты "Бабушка Вселенная – 2023". Она имеет чёрный пояс по ояма-карате и кобудо, тренирует детей и руководит филиалом Центра ояма-карате во Всеволожске.