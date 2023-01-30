"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 15:35

Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в горах Японии

Звезда американского фристайла Кайл Смейн погиб в горах Японии в результате схода лавины, о котором Лайф сообщал ранее. Чемпиону мира было всего 31 год.

Трагический инцидент произошёл на горнолыжном курорте Хакуба Норикура в префектуре Нагано на высоте 2469 метров. Как сообщает The Times, вместе с именитым спортсменом под лавину попали ещё четыре человека. Трое лыжников смогли спастись самостоятельно, а Кайл Смейн и ещё один спортсмен из Австрии были найдены без признаков жизни.

По предварительным данным, вся компания, в том числе и американский спортсмен, каталась за пределами оборудованной трассы, а местная метеорологическая служба выпускала предупреждение об опасности схода лавины в этом районе после сильных снегопадов.

Несколько лыжников попали под лавину на курорте в Японии

Несколько лыжников попали под лавину на курорте в Японии

Ранее Лайф писал, что в Тибете под сошедшей на автотоннель лавиной погибло как минимум 28 человек. К месту ЧП было стянуто 1348 сотрудников экстренных служб.

Обложка ©

Getty Images / Sean M. Haffey

Марина Калегина
  • Новости
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров