Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в горах Японии

Звезда американского фристайла Кайл Смейн погиб в горах Японии в результате схода лавины, о котором Лайф сообщал ранее. Чемпиону мира было всего 31 год.

Трагический инцидент произошёл на горнолыжном курорте Хакуба Норикура в префектуре Нагано на высоте 2469 метров. Как сообщает The Times, вместе с именитым спортсменом под лавину попали ещё четыре человека. Трое лыжников смогли спастись самостоятельно, а Кайл Смейн и ещё один спортсмен из Австрии были найдены без признаков жизни.

По предварительным данным, вся компания, в том числе и американский спортсмен, каталась за пределами оборудованной трассы, а местная метеорологическая служба выпускала предупреждение об опасности схода лавины в этом районе после сильных снегопадов.