"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 15:44

В Бразилии автобус с футбольной командой упал с моста, четыре человека погибли

<p>Кадр с места падения автобуса в Бразилии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FutbooBR/status/1620074483921965057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FutbooBR</a></p>

Кадр с места падения автобуса в Бразилии. Обложка © Twitter / FutbooBR

В Бразилии автобус, перевозивший футбольную команду, упал с моста и перевернулся. В результате происшествия погибло четыре человека, пишет местный портал G1 со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции.

В транспортном средстве находился как тренерский штаб, так и сами игроки любительского клуба Esporte Clube Vila Maria Helena. По данным издания, среди погибших — трое подростков до 17 лет и один взрослый. Также 29 выживших были доставлены в больницы, информации об их состоянии, как и других подробностей инцидента, пока нет.

Кошка чудом выжила в страшном ДТП на Урале, в котором погибли её хозяева

Кошка чудом выжила в страшном ДТП на Урале, в котором погибли её хозяева

Ранее Лайф рассказывал, как автобус "воткнулся" в грузовик в результате аварии в Приморье. 17 человек были доставлены в травмпункт Уссурийска. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров