В Бразилии автобус с футбольной командой упал с моста, четыре человека погибли
Кадр с места падения автобуса в Бразилии. Обложка © Twitter / FutbooBR
В Бразилии автобус, перевозивший футбольную команду, упал с моста и перевернулся. В результате происшествия погибло четыре человека, пишет местный портал G1 со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции.
В транспортном средстве находился как тренерский штаб, так и сами игроки любительского клуба Esporte Clube Vila Maria Helena. По данным издания, среди погибших — трое подростков до 17 лет и один взрослый. Также 29 выживших были доставлены в больницы, информации об их состоянии, как и других подробностей инцидента, пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, как автобус "воткнулся" в грузовик в результате аварии в Приморье. 17 человек были доставлены в травмпункт Уссурийска. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.