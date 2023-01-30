В Бразилии автобус с футбольной командой упал с моста, четыре человека погибли

В Бразилии автобус, перевозивший футбольную команду, упал с моста и перевернулся. В результате происшествия погибло четыре человека, пишет местный портал G1 со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции.

В транспортном средстве находился как тренерский штаб, так и сами игроки любительского клуба Esporte Clube Vila Maria Helena. По данным издания, среди погибших — трое подростков до 17 лет и один взрослый. Также 29 выживших были доставлены в больницы, информации об их состоянии, как и других подробностей инцидента, пока нет.