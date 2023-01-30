Депутат, взбесивший украинцев отдыхом в Таиланде, сослался на "задание Зеленского"

Исключённый из правительственной партии "Слуга народа" украинский депутат Николай Тищенко, который оказался в центре скандала из-за поездки в Таиланд, заявил, что о его визите на тропический курорт знали в руководстве политсилы. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"О моей деловой поездке знали все. Я имею в виду — все руководители. Я пересекал границу по закону Украины, я ничего не нарушал", — сказал Тищенко в беседе с журналистом.

По его словам, также у него имеются документы с разрешениями на выезд из страны, подписанные спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и главой фракции Давидом Арахамией. Тищенко утверждает, что его заграничная поездка была совершена в рамках реализации стратегии президента Украины Владимира Зеленского "по влиянию и распространению отношений, предоставлению гуманитарной и военной помощи из стран Азии — Вьетнама, Таиланда — и стран, которые рядом".