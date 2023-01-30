Счета компании Меладзе "МБ Про" заблокировали из-за долгов налоговой
Счета компании "МБ Про" певца Валерия Меладзе заблокировали из-за долгов налоговой, а после критики СВО с ним расторгли контракты российские рекламодатели. Об этом сообщает RT.
Арест наложен на расчётный счёт компании Меладзе в Инвестторгбанке, где исполнитель также является членом совета директоров. Ранее к предприятию артиста уже были претензии, но со стороны Пенсионного фонда: представители компании не передали данные о сотрудниках.
Были жалобы и к ООО "Вантаж", которое владеет торговым центром в Бирюлёве. Меладзе приобрёл его ещё в конце 1990-х. Претензии связаны с просрочками по арендной плате. В 2016 году фирма задолжала более 690 тысяч рублей за аренду и пени в размере 529 тысяч. В 2019-м долг составил 209 тысяч рублей. Позже Федеральная служба кадастра и картографии по Москве выяснила, что ООО "Вантаж" и вовсе использовало участок без необходимых правоудостоверяющих документов.
Валерий Меладзе также зарабатывал на сотрудничестве с АО "Мерседес-Бенц Рус". Например, в 2019 году он получил за счёт этого 8,5 миллиона рублей. Но после ухода концерна из РФ у артиста пропал этот источник дохода. Сам певец неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, но часто задерживал уплату штрафов.
Ранее певец Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе зрителя продолжил украинский лозунг. Случившееся попало на видео, которое распространилось в Интернете. Инцидент вызвал бурную реакцию, артиста предложили лишить гражданства, наград и званий. Позже у Меладзе начались проблемы с концертами в России.
ТАСС / Вадим Тараканов