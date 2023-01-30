Счета компании Меладзе "МБ Про" заблокировали из-за долгов налоговой

Счета компании "МБ Про" певца Валерия Меладзе заблокировали из-за долгов налоговой, а после критики СВО с ним расторгли контракты российские рекламодатели. Об этом сообщает RT.

Арест наложен на расчётный счёт компании Меладзе в Инвестторгбанке, где исполнитель также является членом совета директоров. Ранее к предприятию артиста уже были претензии, но со стороны Пенсионного фонда: представители компании не передали данные о сотрудниках.

Были жалобы и к ООО "Вантаж", которое владеет торговым центром в Бирюлёве. Меладзе приобрёл его ещё в конце 1990-х. Претензии связаны с просрочками по арендной плате. В 2016 году фирма задолжала более 690 тысяч рублей за аренду и пени в размере 529 тысяч. В 2019-м долг составил 209 тысяч рублей. Позже Федеральная служба кадастра и картографии по Москве выяснила, что ООО "Вантаж" и вовсе использовало участок без необходимых правоудостоверяющих документов.