"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 15:51

Счета компании Меладзе "МБ Про" заблокировали из-за долгов налоговой

Счета компании "МБ Про" певца Валерия Меладзе заблокировали из-за долгов налоговой, а после критики СВО с ним расторгли контракты российские рекламодатели. Об этом сообщает RT.

Арест наложен на расчётный счёт компании Меладзе в Инвестторгбанке, где исполнитель также является членом совета директоров. Ранее к предприятию артиста уже были претензии, но со стороны Пенсионного фонда: представители компании не передали данные о сотрудниках.

Были жалобы и к ООО "Вантаж", которое владеет торговым центром в Бирюлёве. Меладзе приобрёл его ещё в конце 1990-х. Претензии связаны с просрочками по арендной плате. В 2016 году фирма задолжала более 690 тысяч рублей за аренду и пени в размере 529 тысяч. В 2019-м долг составил 209 тысяч рублей. Позже Федеральная служба кадастра и картографии по Москве выяснила, что ООО "Вантаж" и вовсе использовало участок без необходимых правоудостоверяющих документов.

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания народного артиста

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания народного артиста

Валерий Меладзе также зарабатывал на сотрудничестве с АО "Мерседес-Бенц Рус". Например, в 2019 году он получил за счёт этого 8,5 миллиона рублей. Но после ухода концерна из РФ у артиста пропал этот источник дохода. Сам певец неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, но часто задерживал уплату штрафов.

Ранее певец Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе зрителя продолжил украинский лозунг. Случившееся попало на видео, которое распространилось в Интернете. Инцидент вызвал бурную реакцию, артиста предложили лишить гражданства, наград и званий. Позже у Меладзе начались проблемы с концертами в России.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров