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30 января, 15:57

На Украине рассказали, какую сумму будут просить у Запада в Рамштайне

Депутат Пидласа: Киев в Рамштайне потребует от Запада 10 миллиардов долларов

Правительство Украины намерено в марте попросить западные страны выделить Киеву десять миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета государства. С таким обращением кабмин Незалежной планирует выступить во время заседания так называемого финансового Рамштайна, который, как сообщил премьер страны Денис Шмыгаль, создали члены G7 ("Большой семёрки") в качестве мультидонорской координационной платформы для помощи Киеву.

"Украина добилась создания координационной платформы доноров, так называемого финансового Рамштайна. Первая предметная встреча состоится в марте. Там правительство будет обсуждать с партнёрами источники финансирования дефицита бюджета в десять миллиардов долларов", — отметила руководитель Комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Рада".

По её словам, дефицит государственного бюджета Украины в этом году составил 38 миллиардов долларов, при этом кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 10 миллиардов долларов от Америки. В ходе встречи "финансового Рамштайна" представители стран G7, Еврокомиссия и другие международные финансовые организации и партнёры обсудят, кто именно сможет выделить эти деньги.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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