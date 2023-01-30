На Украине рассказали, какую сумму будут просить у Запада в Рамштайне

Правительство Украины намерено в марте попросить западные страны выделить Киеву десять миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета государства. С таким обращением кабмин Незалежной планирует выступить во время заседания так называемого финансового Рамштайна, который, как сообщил премьер страны Денис Шмыгаль, создали члены G7 ("Большой семёрки") в качестве мультидонорской координационной платформы для помощи Киеву.

"Украина добилась создания координационной платформы доноров, так называемого финансового Рамштайна. Первая предметная встреча состоится в марте. Там правительство будет обсуждать с партнёрами источники финансирования дефицита бюджета в десять миллиардов долларов", — отметила руководитель Комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Рада".

По её словам, дефицит государственного бюджета Украины в этом году составил 38 миллиардов долларов, при этом кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 10 миллиардов долларов от Америки. В ходе встречи "финансового Рамштайна" представители стран G7, Еврокомиссия и другие международные финансовые организации и партнёры обсудят, кто именно сможет выделить эти деньги.