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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 15:52

В громких заявлениях президента Хорватии увидели отсутствие у Украины шансов на победу

Политолог Бальбек оценил заявление президента Хорватии о том, что РФ спровоцировали на СВО

Громкие заявления президента Хорватии Зорана Милановича о причинах российской спецоперации свидетельствуют о том, что у Украины нет шансов на победу, кроме того, эти слова — сигнал Вашингтону от Загреба. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.

"Думаю, президент Хорватии высказал общее мнение населения европейских стран: в случае обострения ситуации Америка далеко за океаном, а нам, европейцам, придётся испытать все ужасы современной войны. Так что скорее это посыл американцам", — отметил наш собеседник.

Политолог также добавил, что "если бы у Украины были шансы на победу, то подобного заявления президент Хорватии бы не делал".

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Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на развязывание конфликта на Украине с 2014 года. При этом он раскритиковал союзников по НАТО и Евросоюзу за нерасторопность, поскольку о поставках танков Киеву задумались только сейчас.

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Getty Images / Ales Beno

Ольга Годуненко
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