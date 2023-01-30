В громких заявлениях президента Хорватии увидели отсутствие у Украины шансов на победу

Громкие заявления президента Хорватии Зорана Милановича о причинах российской спецоперации свидетельствуют о том, что у Украины нет шансов на победу, кроме того, эти слова — сигнал Вашингтону от Загреба. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.

"Думаю, президент Хорватии высказал общее мнение населения европейских стран: в случае обострения ситуации Америка далеко за океаном, а нам, европейцам, придётся испытать все ужасы современной войны. Так что скорее это посыл американцам", — отметил наш собеседник.

Политолог также добавил, что "если бы у Украины были шансы на победу, то подобного заявления президент Хорватии бы не делал".