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30 января, 15:52

В громких заявлениях президента Хорватии увидели отсутствие у Украины шансов на победу

Политолог Бальбек оценил заявление президента Хорватии о том, что РФ спровоцировали на СВО

Громкие заявления президента Хорватии Зорана Милановича о причинах российской спецоперации свидетельствуют о том, что у Украины нет шансов на победу, кроме того, эти слова — сигнал Вашингтону от Загреба. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.

"Думаю, президент Хорватии высказал общее мнение населения европейских стран: в случае обострения ситуации Америка далеко за океаном, а нам, европейцам, придётся испытать все ужасы современной войны. Так что, скорее, это посыл американцам", — отметил наш собеседник.

Политолог также добавил, что "если бы у Украины были шансы на победу, то подобного заявления президент Хорватии бы не делал".

Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на развязывание конфликта на Украине с 2014 года. При этом он раскритиковал союзников по НАТО и Евросоюзу за нерасторопность, поскольку о поставках танков Киеву задумались только сейчас.

Обложка ©

Getty Images / Ales Beno

Ольга Годуненко

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