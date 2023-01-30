В громких заявлениях президента Хорватии увидели отсутствие у Украины шансов на победу
Политолог Бальбек оценил заявление президента Хорватии о том, что РФ спровоцировали на СВО
Громкие заявления президента Хорватии Зорана Милановича о причинах российской спецоперации свидетельствуют о том, что у Украины нет шансов на победу, кроме того, эти слова — сигнал Вашингтону от Загреба. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.
"Думаю, президент Хорватии высказал общее мнение населения европейских стран: в случае обострения ситуации Америка далеко за океаном, а нам, европейцам, придётся испытать все ужасы современной войны. Так что скорее это посыл американцам", — отметил наш собеседник.
Политолог также добавил, что "если бы у Украины были шансы на победу, то подобного заявления президент Хорватии бы не делал".
Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на развязывание конфликта на Украине с 2014 года. При этом он раскритиковал союзников по НАТО и Евросоюзу за нерасторопность, поскольку о поставках танков Киеву задумались только сейчас.
Getty Images / Ales Beno