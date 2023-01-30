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Опубликовано 30 января 2023, 19:13

В Госдуме заявили о невозможности законодательно запретить аборты без согласия мужей

В России не получится законодательно запретить делать аборт замужним женщинам, у которых нет соответствующего разрешения от супруга. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя инициативу РПЦ.

"Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и, понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребёнку, она принимает для себя такое ответственное решение", — заявила депутат в беседе с агентством "Москва".

По мнению Останиной, вести с молодой семьёй диалог о сохранении ребёнка можно только в том случае, если государство гарантированно поможет супругам. То есть обеспечит их социальным жильём, а также работой — хотя бы мужа.

"Вот тогда мы вправе спросить с этой семьи: "Ребята, что вы не рожаете? Государство дало вам всё". А сейчас это делать преждевременно", — отметила политик.

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Она добавила, что нельзя вторгаться в личную жизнь семей, а аборт — право самой женщины. Останина также считает, что эту процедуру нельзя выводить за рамки ОМС, поскольку прерывание беременности является серьёзной медицинской процедурой и в этом случае не обойтись без профессиональных медиков.

Ранее Лайф писал о том, что первый зампред Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала предложение РПЦ о запрете абортов без согласия мужа. Однако политик заявила о том, что инициативу нужно доработать.

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Илья Суриков
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