Поздняков: Бойкот Олимпиады со стороны РФ приведёт к изоляции российского спорта

Если Россия будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года, это может привести к изоляции всего отечественного спорта как минимум на два олимпийских цикла. Так считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Все, кто сейчас призывает нас к бойкоту Олимпиады независимо от аргументации, должны чётко отдавать себе отчёт в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении восьми лет", — написал он в телеграм-канале.