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30 января, 16:45

Поздняков: Бойкот Олимпиады со стороны РФ приведёт к изоляции российского спорта

Если Россия будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года, это может привести к изоляции всего отечественного спорта как минимум на два олимпийских цикла. Так считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Все, кто сейчас призывает нас к бойкоту Олимпиады независимо от аргументации, должны чётко отдавать себе отчёт в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении восьми лет", — написал он в телеграм-канале.

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Поздняков также добавил, что в истории нет случаев, когда бойкот позитивно влиял на развитие спорта в отдельно взятой стране.

Ранее Лайф писал о том, что МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех спортсменов из РФ, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Эту идею поддержал Олимпийский комитет Китая.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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