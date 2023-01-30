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30 января, 16:50

На Украине начались проверки после использования машин скорой помощи для вручения повесток

На Украине начались служебные проверки из-за использования машин скорой помощи для вручения повесток. Об этом в соцсетях сообщил Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Там уточнили, что командующий сил обороны "Юга" генерал-майор Андрей Ковальчук провёл координационное совещание с главами пограничной службы, полиции и органов местной власти. В ходе встречи и были разобраны "резонансные ситуации".

"Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии со степенью вины", — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что повестку могут вручить в любом месте, которое не запрещено законом. Допускается, что это произойдёт без представителя территориального центра комплектования и соцподдержки. Документ могут выдать и главы организации или предприятия, где работает призывник, а также руководители ЖЭК и прочие должностные лица.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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