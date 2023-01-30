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30 января, 17:14

Психолог объяснила, откуда у взрослых берётся страх крови и уколов

Психолог Наумова назвала детские травмы причиной боязни уколов

Причиной страха крови и уколов может быть неприятный опыт в детстве из-за прохождения разных медицинских процедур. Об этом заявила семейный психолог Наталья Наумова.

"Скорее всего, в детстве ребёнка не адаптировали к прививкам. Например, ему пообещали, что сам процесс будет безболезненным, он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека уже во взрослой жизни", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Страх уколов может сопровождаться и гемофобией, когда человек боится вида крови. По словам эксперта, это последствие психологической травмы, связанной со сценами насилия. Их могут увидеть как в реальной жизни, так и в кино.

"Ребёнок мог стать случайным свидетелем чьей-то ужасной смерти, которая как-либо была связана с кровопотерей", — отметила Наумова.

Специалист рассказала, что такие фобии можно легко устранить. Для этого достаточно сходить на несколько сеансов к профессиональному психологу.

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Ранее психолог Наталья Наумова рассказала о том, что обида может вызвать даже физические заболевания, например простуду и даже онкологию.

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Илья Суриков
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