Психолог объяснила, откуда у взрослых берётся страх крови и уколов

Причиной страха крови и уколов может быть неприятный опыт в детстве из-за прохождения разных медицинских процедур. Об этом заявила семейный психолог Наталья Наумова.

"Скорее всего, в детстве ребёнка не адаптировали к прививкам. Например, ему пообещали, что сам процесс будет безболезненным, он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека уже во взрослой жизни", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Страх уколов может сопровождаться и гемофобией, когда человек боится вида крови. По словам эксперта, это последствие психологической травмы, связанной со сценами насилия. Их могут увидеть как в реальной жизни, так и в кино.

"Ребёнок мог стать случайным свидетелем чьей-то ужасной смерти, которая как-либо была связана с кровопотерей", — отметила Наумова.

Специалист рассказала, что такие фобии можно легко устранить. Для этого достаточно сходить на несколько сеансов к профессиональному психологу.