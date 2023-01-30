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30 января, 17:41

Посольство РФ в Лондоне: Слова Джонсона об "угрозах" Путина ведут лишь к эскалации

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об "угрозах" президента России Владимира Путина, а также призывы в британском парламенте провести встречу с Москвой "лицом к лицу" ведут к дальнейшему росту напряжённости в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённом Королевстве, пишет РИА "Новости".

"Эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы Комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости встретиться с Россией лицом к лицу, ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряжённости на европейском континенте и углублению конфронтации", — подчеркнули в дипмиссии.

В ведомстве отметили, что экс-премьер Британии не только нарушил конфиденциальность телефонного разговора двух лидеров, но и умудрился исказить содержание диалога, "придав ему прямо противоположное значение". А "ракетные страшилки" вызывают весьма серьёзные вопросы.

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Ранее же Лайф сообщал, что Джонсон рассказал об "очень долгом и максимально экстраординарном телефонном разговоре" с Владимиром Путиным, который у них состоялся 2 февраля 2022 года. Тогда британский премьер предупреждал президента России о последствиях начала СВО.

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ТАСС/EPA/NEIL HALL

Наталья Исакова

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