Посольство РФ в Лондоне: Слова Джонсона об "угрозах" Путина ведут лишь к эскалации

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об "угрозах" президента России Владимира Путина, а также призывы в британском парламенте провести встречу с Москвой "лицом к лицу" ведут к дальнейшему росту напряжённости в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённом Королевстве, пишет РИА "Новости".

"Эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы Комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости встретиться с Россией лицом к лицу, ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряжённости на европейском континенте и углублению конфронтации", — подчеркнули в дипмиссии.

В ведомстве отметили, что экс-премьер Британии не только нарушил конфиденциальность телефонного разговора двух лидеров, но и умудрился исказить содержание диалога, "придав ему прямо противоположное значение". А "ракетные страшилки" вызывают весьма серьёзные вопросы.