Число жертв теракта в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59

Число погибших при теракте в мечети в пакистанском Пешаваре достигло 59, пострадало ещё как минимум 157 человек. Об этом сообщает телеканал Dawn.

На месте инцидента продолжается спасательная операция, поэтому пока правоохранители не могут назвать точное число погибших, так как многие люди всё ещё находятся в ловушке под обломками. По некоторым данным, на момент взрыва в мечети могло находиться до 500 человек. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд.