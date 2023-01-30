Премьер Украины Шмыгаль призвал разработать обновлённую систему контроля закупок для ВСУ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал обновить систему контроля закупок для армии страны. Об этом говорится в заявлении главы кабмина в телеграм-канале.

"Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и Государственным бюро расследований по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновлённую систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии", — сообщил он.

Шмыгаль добавил, что обязательным элементом новой системы станет размещение стоимости продуктов и товаров. По его словам, для выполнения этой задачи будет сформирована рабочая группа, которую возглавит министр экономики Украины Юлия Свириденко. Члены этого объединения будут обсуждать вопрос о создании на сервисе публичных и госзакупок Prozorro отдельного раздела для военных нужд.