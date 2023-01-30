Нетаньяху сообщил о намерениях Израиля и США наращивать усилия по противодействию Ирану

Израиль и США будут наращивать совместные усилия по противодействию Ирану, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи в Иерусалиме с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Наша политика и моя политика заключаются в том, чтобы сделать всё, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки", — подчеркнул Нетаньяху.