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30 января, 18:31

Нетаньяху сообщил о намерениях Израиля и США наращивать усилия по противодействию Ирану

Израиль и США будут наращивать совместные усилия по противодействию Ирану, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи в Иерусалиме с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Наша политика и моя политика заключаются в том, чтобы сделать всё, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки", — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, Израиль также рассчитывает достичь исторического прорыва на пути нормализации отношений с арабскими странами. Он добавил, что это, в частности, должно помочь найти решение по урегулированию с Палестиной.

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Как уже рассказывал Лайф, на минувших выходных склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели в Тегеране, Карадже, Дизфуле, Хамадане. Кремль и МИД РФ осудили произошедшее. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне, разумеется, поспешили опровергнуть эту информацию.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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