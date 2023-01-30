Актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут скончалась в возрасте 53 лет

На пятьдесят четвёртом году жизни умерла украинская актриса Ольга Когут, известная зрителям, в частности, по роли в сериале "Возвращение Мухтара". Об этом сообщает пресс-служба Национального академического драмтеатра имени Леси Украинки.

"Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут. Помним Олю как замечательного партнёра, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека", — говорится в сообщении театра.

Причина смерти актрисы не раскрывается, известно, что у неё осталась дочь и пожилая мать.

Ольга Когут начала сниматься в кино в 1990-х годах, она работала как в российских, так и в украинских проектах. Среди известных фильмов с участием актрисы — "Доярка из Хацапетовки", "Я тебя никому не отдам", "Не торопи любовь!", "Леди Бомж", "Женский доктор" и многие другие.