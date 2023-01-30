Минэнерго: Мощностей для энергоснабжения новых регионов достаточно

Генерирующих мощностей в России хватит для энергоснабжения и новых регионов. Так, даже если будут выведены из эксплуатации энергообъекты в Запорожской и Херсонской областях, страна сможет обеспечить эти субъекты. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"На текущий момент [генерирующих мощностей Крыма] достаточно. Даже есть такое понятие, как максимумы потребления, сейчас у нас как раз зимний максимум, когда максимальное потребление фиксируется. Вот на текущий момент возможности, которые созданы в энергосистеме Крыма, которые есть с учётом энергомоста с Краснодарским краем, позволяют обеспечить энергоснабжением Херсонскую и Запорожскую области в полном объёме", — отметил Грабчак.

По мнению Грабчака, лучше было бы передать объекты генерации новых регионов крупным энергокомпаниям для восстановления до нужных параметров. Как отметил замминистра, необходимо будет также выстроить экономическую модель функционирования, чтобы обеспечить эффективную работу, включение в ту систему, которая выстроена в данный момент в России.