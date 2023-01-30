Одна машина сгорела: В Калмыкии два человека погибли в жутком ДТП на трассе
В Калмыкии два человека погибли в результате ДТП на трассе Элиста – Минеральные Воды
В Республике Калмыкия на 9-м километре автодороги Элиста – Арзгир – Минеральные Воды столкнулись два автомобиля: "Рено-Логан" и "Лада-Калина". В ДТП два человека погибли, трое госпитализированы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"30 января 2023 года примерно в 19 часов 30 минут (совпадает с мск) на 9-м километре автодороги Элиста – Арзгир – Минеральные Воды произошло столкновение двух легковых транспортных средств: автомашины "Рено-Логан" и автомашины "Лада-Калина", — говорится в сообщении ведомства.
Место трагедии посетило руководство республиканского главка МВД. Причины столкновения неясны. На фото видно, что передняя часть автомобилей мощным ударом фактически уничтожена, одна машина обгорела.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области столкнулись на трассе внедорожник и грузовик. Это происшествие завершилось пожаром, пострадали двое.