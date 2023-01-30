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30 января, 19:45

Одна машина сгорела: В Калмыкии два человека погибли в жутком ДТП на трассе

В Калмыкии два человека погибли в результате ДТП на трассе Элиста – Минеральные Воды

<p>Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mvdkalmykia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Республике Калмыкия</a></p>

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

В Республике Калмыкия на 9-м километре автодороги Элиста – Арзгир – Минеральные Воды столкнулись два автомобиля: "Рено-Логан" и "Лада-Калина". В ДТП два человека погибли, трое госпитализированы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

"30 января 2023 года примерно в 19 часов 30 минут (совпадает с мск) на 9-м километре автодороги Элиста – Арзгир – Минеральные Воды произошло столкновение двух легковых транспортных средств: автомашины "Рено-Логан" и автомашины "Лада-Калина", говорится в сообщении ведомства.

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

Последствия аварии в Калмыкии. Фото © Telegram / УМВД РФ по Республике Калмыкия

Место трагедии посетило руководство республиканского главка МВД. Причины столкновения неясны. На фото видно, что передняя часть автомобилей мощным ударом фактически уничтожена, одна машина обгорела.

Более 40 человек сгорели заживо в автобусе, так как не смогли открыть двери

Более 40 человек сгорели заживо в автобусе, так как не смогли открыть двери

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области столкнулись на трассе внедорожник и грузовик. Это происшествие завершилось пожаром, пострадали двое.

Анатолий Симоненко

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