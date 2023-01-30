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30 января, 19:59

Американских нацгвардейцев начали готовить к боям в Арктике

Military Times: Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике

<p>Учения Нацгвардии США. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/thenationalguard/52658723619/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">US National Guard</a></p>

Учения Нацгвардии США. Фото © Flickr / US National Guard

Национальная гвардия США провела учения для подготовки солдат к действиям в условиях крайнего холода. Как сообщает Military Times, таким образом американская армия готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО .

"Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем. В Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации", — пишет издание.

Военные учения "Северный удар" (Northern Strike) военнослужащие Нацгвардии США провели в январе на севере американского штата Мичиган. Основание для выбора времени и места стала проверка навыков в условиях холода. В учебных военных действиях, как сообщается в статье, участвовали силы специального назначения Латвии.

"Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог", — говорится в публикации.

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Арина Родионова

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