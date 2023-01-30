Американских нацгвардейцев начали готовить к боям в Арктике

Национальная гвардия США провела учения для подготовки солдат к действиям в условиях крайнего холода. Как сообщает Military Times, таким образом американская армия готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО .

"Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем. В Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации", — пишет издание.

Военные учения "Северный удар" (Northern Strike) военнослужащие Нацгвардии США провели в январе на севере американского штата Мичиган. Основание для выбора времени и места стала проверка навыков в условиях холода. В учебных военных действиях, как сообщается в статье, участвовали силы специального назначения Латвии.

"Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог", — говорится в публикации.