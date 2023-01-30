"Днище социальной жизни": Депутат на уроке профориентации попугал детей "помойкой и бычками"

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин на встрече со школьниками предупредил их о печальных перспективах в случае нежелания учиться. Парламентарий говорил подросткам на уроке профориентации в городе Касимове, что в этом случае они будут "валяться на помойке, стрелять бухло и бычки".

Выступление депутата Рязанской облдумы перед школьниками в Касимове. Видео © VK / Роман Вереин

"Три дня не жрамши сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю кто-нибудь сидел, нормально? Скучно? Скучно. Молодцы! Для чего мы вас здесь собрали? Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте," — говорит Вереин на видео, размещённом на его странице в "ВКонтакте".

Произошло это, судя по всему, после выступления перед ребятами остальных спикеров, и, скорее всего, школьники собирались уже уходить, когда парламентарий остановил. После чего и произнёс свою эмоциональную речь.

"Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?" — добавил депутат.