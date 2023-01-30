Солист Maroon 5 и экс-модель Victoria's Secret стали многодетными

Солист Maroon 5 43-летний Адам Левин и 34-летняя экс-модель Victoria's Secret Бехати Принслу стали по российским меркам многодетными — у них родился третий ребёнок. Об этом пишет People со ссылкой на источник.

Пара уже является родителями дочерей — четырёхлетней Джио Грейс и шестилетней Дасти Роуз. Пока не ясно, какого пола третий ребёнок. Ни один из родителей ещё не прокомментировал очередное счастливое событие в семье.

"Мы всегда знали, что хотим второго. Так что я думаю, что за те два года, когда у меня было двое детей в возрасте до двух лет, я просто думала: "Даже не думай об этом!" Но я также хочу пятерых детей", — говорила Принслу прошлой зимой в интервью Entertainment Tonight.

Во время беременности она активно демонстрировала свой живот и участвовала во множестве фотосессий. По данным источника издания, сейчас пара занята тем, чтобы проявлять себя как "самые лучшие родители".