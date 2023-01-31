"Возвращаться придётся": Adobe разрешила россиянам скачивать свои приложения

Программное обеспечение американской компании Adobe, недоступное для скачивания в России с марта 2022 года, вновь открыто для российских IP-адресов. С них снова можно заходить на страницу загрузки софта на официальном сайте корпорации. Однако не для того, чтобы оформить лицензию на программы. Об этом пишут "Известия". Послабление касается тех, кому необходимо по каким-то причинам переустанавливать ранее приобретённую программу.

"ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придётся", — прокомментировал газете информацию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

А глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Иван Панченко считает, что такой шаг Adobe — это ответ на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных программ.

Между тем частные лица, купившие лицензию, до сих пор не могут активироваться. Поэтому, как пишет издание, наиболее пострадавшей стороной оказались, например, дизайнеры. Конечно, они выходят из положения — регистрируют аккаунты, где производят оплату зарубежными картами. Профессиональным пользователям пиратский софт не подходит из-за многих рисков, включающих вредоносные вирусы.