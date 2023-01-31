США отправили Украине первую партию БМП Bradley
Соединённые Штаты отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley из более чем 60 единиц этой военной техники. Об этом говорится в сообщении Транспортного командования Вооружённых сил США.
"Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на 2,85 млрд долларов", — говорится в сообщении командования.
Первую партию боевых машин отправили из Норт-Чарлстона, штат Южная Каролина.
Напомним, 20 января США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз — на сумму $2,5 миллиарда. Там уточнили, что в рамках этого пакета Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Предполагалось, что первых будет 59, вторых — 90 единиц.
БМП Bradley. Фото © Flickr / mashleymorgan