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30 января, 21:36

США отправили Украине первую партию БМП Bradley

Соединённые Штаты отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley из более чем 60 единиц этой военной техники. Об этом говорится в сообщении Транспортного командования Вооружённых сил США.

"Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на 2,85 млрд долларов", — говорится в сообщении командования.

Первую партию боевых машин отправили из Норт-Чарлстона, штат Южная Каролина.

Танки из Голливуда: В чём опасность новых БМП Bradley и Marder, которые передадут Киеву

Танки из Голливуда: В чём опасность новых БМП Bradley и Marder, которые передадут Киеву

Напомним, 20 января США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз — на сумму $2,5 миллиарда. Там уточнили, что в рамках этого пакета Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Предполагалось, что первых будет 59, вторых — 90 единиц.

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БМП Bradley. Фото © Flickr / mashleymorgan

Андрей Григорьев

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