США отправили Украине первую партию БМП Bradley

Соединённые Штаты отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley из более чем 60 единиц этой военной техники. Об этом говорится в сообщении Транспортного командования Вооружённых сил США.

"Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на 2,85 млрд долларов", — говорится в сообщении командования.

Первую партию боевых машин отправили из Норт-Чарлстона, штат Южная Каролина.