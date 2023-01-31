Признался в беседе с Бушем: Раскрыто отношение Ельцина к Украине

В начале 1990-х годов первый президент России Борис Ельцин и другие руководители страны называли Украину "главным дестабилизирующим фактором". Такое мнение не афишировалось. Это следует из рассекреченных в США документов. Опубликованы были стенограммы беседы лидера России с президентом США Джорджем Бушем – старшим в 1992 году, депеши госсекретаря Джеймса Бейкера, телеграммы американского посольства в Москве и запись беседы с главным реформатором в экономической команде Ельцина — Егором Гайдаром.

"Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина", — говорил Ельцин Бушу на встрече в Кэмп-Дэвиде.

Он обосновал своё мнение тем, что на Украине проживает 11 миллионов этнических русских, и рассказал о давлении украинских националистов на бывшего тогда президента Украины Леонида Кравчука. При этом Ельцин заверил американского президента, что Россия не испытывает "имперских амбиций и будет внимательна к обеспокоенностям других стран". В свою очередь Гайдар, высказывая своё мнение по этой теме, предполагал, что преодоление двусторонних разногласий потребует много времени, и утверждал, что "югославского типа сценария в российско-украинских отношениях" не возникнет.

На своей первой встрече с главой Белого дома в Кэмп-Дэвиде Ельцин предложил США строить совместную систему противоракетной обороны, снять с межконтинентальных баллистических ракет разделяемые головные части индивидуального наведения (РГЧ-ИН) и поставлять уран в Штаты. Третье впоследствии вылилось в соглашение о необратимой переработке российского оружейного химического элемента в топливо для атомных электростанций США. В финале встречи Ельцин задал вопрос о статусе двух государств: противники ли они? И получил заверения в обратном. При этом Буш и Бейкер отказали ему в употреблении термина "союзники".

Материалы, рассекреченные в США, планируется внести в сборник документов о российско-американских отношениях в 1990-х годах — "от распада СССР до возвышения Владимира Путина". Об этом сообщили исследователи из Джорджтаунского университета.