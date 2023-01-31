Власти США заблокировали продажу Huawei американских товаров

Американская администрация приостановила выдачу компаниям из США разрешений на экспорт продукции для китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.



Как отмечает издание, этот шаг приближает Вашингтон к введению тотального запрета на реализацию американских технологий для Huawei. По версии газеты, Белый дом пытается таким образом в месте с союзниками добиться замедления технологического развития Китая. В том числе это касается направлений искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.