Власти США заблокировали продажу Huawei американских товаров
FT: Белый дом приостановил выдачу лицензий на экспорт товаров для Huawei
Американская администрация приостановила выдачу компаниям из США разрешений на экспорт продукции для китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
Как отмечает издание, этот шаг приближает Вашингтон к введению тотального запрета на реализацию американских технологий для Huawei. По версии газеты, Белый дом пытается таким образом в месте с союзниками добиться замедления технологического развития Китая. В том числе это касается направлений искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.
Напомним, Минторг США внёс Huawei в чёрный список ещё в 2019 году. Тогда компанию исключили из партнёров американского рынка.
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