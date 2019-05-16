США внесут Huawei в чёрный список

Министерство торговли США внесёт китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений в чёрный список, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение основано на том, что Huawei и связанные с ней юрлица, по данным министерства, якобы "участвуют в деятельности, противоречащей национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".

Теперь американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, нужно будет получать лицензию американских властей.

Напомним, ранее Дональд Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения, чтобы защитить информационно-коммуникационные структуры страны от иностранных угроз.