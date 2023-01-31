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30 января, 23:08

"Рен-ТВ" подвёл итоги своего проекта "Бойцовский клуб"

В 2022 году в рамках своего проекта "Бойцовский клуб "Рен-ТВ" этот телеканал показал в эфире 14 турниров по различным видам единоборств: боксу, ММА и кикбоксингу. Десять из них он организовал и провёл собственными силами.

В проекте приняли участие такие звёзды, как Владимир Минеев, Мурат Гассиев, Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко, Вячеслав Дацик, Сергей Харитонов, Джефф Монсон и многие другие.

Телевизионная аудитория турниров превысила 10 миллионов человек. Причём целевая для "Рен-ТВ" мужская аудитория была заинтересована в проекте весь год. Особо выделялись несколько событий.

Так, долю 12,2% от мужской аудитории привлёк завершающий сезон турнир с участием Александра Емельяненко и Святослава Коваленко, показанный 16 декабря. Эта встреча стала лучшим событием проекта в 2022 году. Финал главного боя турнира привлёк внимание более 20% всех зрителей-мужчин.

"Рен-ТВ" укрепил свои позиции в выходные дни

"Рен-ТВ" укрепил свои позиции в выходные дни

Как рассказывал Лайф, ранее "Рен-ТВ" похвастался рекордными показателями за последние три года в своих целевых аудиториях.

Обложка ©

Freepik / billionphotos

Андрей Григорьев

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