В Иране предупредили Украину о последствиях из-за резкого заявления офиса Зеленского
Nour News: Иран может изменить отношение к конфликту на Украине после слов Подоляка
Власти Ирана могут изменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине, если власти этой страны не отреагируют должным образом на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот ранее выступил с резким заявлением насчёт нападения на объект Минобороны исламской республики в Исфахане. О реакции Тегерана пишет портал Nour News со ссылкой на иранского чиновника.
"Если враждебные заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана", — предупредил собеседник издания.
Он напомнил, что в Тегеране не раз призывали к прекращению огня на Украине и началу переговоров. При этом Киев продолжал настаивать, что Иран якобы поддерживал Россию оружием. Доказательств при этом власти Украины не предоставляли. Источник Nour News счёл слова Подоляка скрытым признанием причастности Украины к атаке на объект Минобороны Ирана.
"Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева", — сказал собеседник издания.
Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. По данным СМИ, отношение к атаке имели Соединённые Штаты и "ещё одна страна". В Пентагоне опровергли эту информацию. В свою очередь, Кремль и МИД РФ осудили эту атаку.