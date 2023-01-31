В Иране предупредили Украину о последствиях из-за резкого заявления офиса Зеленского

Власти Ирана могут изменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине, если власти этой страны не отреагируют должным образом на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот ранее выступил с резким заявлением насчёт нападения на объект Минобороны исламской республики в Исфахане. О реакции Тегерана пишет портал Nour News со ссылкой на иранского чиновника.

"Если враждебные заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана", — предупредил собеседник издания.

Он напомнил, что в Тегеране не раз призывали к прекращению огня на Украине и началу переговоров. При этом Киев продолжал настаивать, что Иран якобы поддерживал Россию оружием. Доказательств при этом власти Украины не предоставляли. Источник Nour News счёл слова Подоляка скрытым признанием причастности Украины к атаке на объект Минобороны Ирана.