"Ничего такого": Жена украинского футболиста объяснила его объятия с Головиным

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский не обнял российского хавбека Александра Головина после матча 20-го тура Лиги 1, а просто с ним поздоровался. Такое мнение в соцсетях изложила жена Малиновского Роксана.

"Во-первых, Руслан не обнимался, а пересёкся с ним на поле после игры. Игрок "Монако" элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого в этом не вижу. К тому же позиция игрока нам известна. Это его личное дело — высказываться публично или нет. Нам это безразлично", — заявила супруга футболиста.

Она посетовала на реакцию общественности, подчеркнув, что настоящие болельщики ни за что не назвали бы футболиста предателем. Роксана Малиновская добавила, что не позволит никому дискредитировать её мужа.