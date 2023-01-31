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30 января, 23:46

"Ничего такого": Жена украинского футболиста объяснила его объятия с Головиным

Жена футболиста Малиновского объяснила объятия мужа с Головиным простым приветствием

<p>Объятия украинца Малиновского и россиянина Головина после матча на французском чемпионате. Обложка © <a href="http://sport.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sport.ua</a></p>

Объятия украинца Малиновского и россиянина Головина после матча на французском чемпионате. Обложка © Sport.ua

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский не обнял российского хавбека Александра Головина после матча 20-го тура Лиги 1, а просто с ним поздоровался. Такое мнение в соцсетях изложила жена Малиновского Роксана.

"Во-первых, Руслан не обнимался, а пересёкся с ним на поле после игры. Игрок "Монако" элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого в этом не вижу. К тому же позиция игрока нам известна. Это его личное дело — высказываться публично или нет. Нам это безразлично", — заявила супруга футболиста.

Она посетовала на реакцию общественности, подчеркнув, что настоящие болельщики ни за что не назвали бы футболиста предателем. Роксана Малиновская добавила, что не позволит никому дискредитировать её мужа.

Украинского хавбека Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным

Украинского хавбека Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным

А вот сам Малиновский извинился за дружеские объятия с Головиным. По его словам, он столкнулся с хейтом в соцсетях и теперь сомневается в правдоподобности поддержки фанатов.

Анатолий Симоненко

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