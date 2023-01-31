Порошенко заявил, что Минские соглашения дали время Украине на создание армии

Бывший президент Украины (2014–2019) Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.

"Знаете, в чём состоит успех Минских соглашений, несмотря на то что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал Порошенко в интервью корпорации Би-би-си.

В материале также приводится мнение Кристофа Хойсгена, занимавшего с 2005 по 2017 год пост советника по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он заявил, что Порошенко перед подписанием соглашений сообщал главе германского правительства о плачевном положении ВСУ в городе Дебальцево. Он рассказывал, что украинским военным было нанесено поражение и они едва могут держать рубежи.