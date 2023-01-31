Порошенко заявил, что Минские соглашения дали время Украине на создание армии
Бывший президент Украины (2014–2019) Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.
"Знаете, в чём состоит успех Минских соглашений, несмотря на то что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал Порошенко в интервью корпорации Би-би-си.
В материале также приводится мнение Кристофа Хойсгена, занимавшего с 2005 по 2017 год пост советника по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он заявил, что Порошенко перед подписанием соглашений сообщал главе германского правительства о плачевном положении ВСУ в городе Дебальцево. Он рассказывал, что украинским военным было нанесено поражение и они едва могут держать рубежи.
"Если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он (Порошенко. — Прим. ред.) нуждался в соглашении", — отметил Хойсген.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением бывшей коллеги. Вслед за ней откровенное признание о цели Минских соглашений сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А российский журналист показал, как Зеленский смеялся над Минскими соглашениями в 2019 году.
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