МОК пожаловался на клевету от Украины из-за предложения допустить россиян к Олимпиаде
Международный олимпийский комитет назвал клеветническими заявления представителей властей Украины, обвинивших его в пропаганде войны за предложение допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году. Такой комментарий МОК разместил в "Твиттере".
"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", — заявили в Международном олимпийском комитете.
Это стало комментарием к словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он назвал МОК "пропагандистом войны".
А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям. Он рассказал, что неоднократно обговаривал с Бахом этот вопрос.
Wikipedia / Gzzz