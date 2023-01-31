МОК пожаловался на клевету от Украины из-за предложения допустить россиян к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет назвал клеветническими заявления представителей властей Украины, обвинивших его в пропаганде войны за предложение допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году. Такой комментарий МОК разместил в "Твиттере".

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", — заявили в Международном олимпийском комитете.

Это стало комментарием к словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он назвал МОК "пропагандистом войны".