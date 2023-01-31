Подсчитано, на сколько в России за год подорожал кофе

Розничные цены на зерновой и молотый кофе в России за год выросли более чем на 350 и 600 рублей соответственно. Об этом рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Эксперты сравнили стоимость продукта в стране в январе прошлого года и нынешнего.

"Средние розничные цены на зерновой кофе в январе прошлого года составляли 1 136,3 рубля за килограмм. Сегодня стоимость данного вида продукции находится на уровне 1 489,6 рубля за килограмм", — цитирует "Москва 24" Леонова.

Молотый кофе в начале 2022-го, по словам Леонова, стоил 2 637,9 рубля, сейчас же 3 239,6 рубля. Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников связывает это с низким урожаем из-за неблагоприятных погодных и климатических условий в странах – производителях кофе. Проблема эта берёт начало ещё в пандемийных годах. Последствия сказались на мировых рынках — а значит, и на России. Плюс к этому появились проблемы с логистикой.

"Логистика начала давать сбой ещё в условиях пандемии, это продолжалось и в 2022 году. Здесь добавила своих негативных последствий и геополитическая обстановка. Однако мне думается, что хотя логистика — это важный фактор, но прежде всего подорожание произошло из-за сокращения предложения", — заключил Масленников.