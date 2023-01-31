Пушилин: НАТО вступило в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА "Новости" заявил, что НАТО уже давно вступило в прямую конфронтацию с Россией, а её присутствие возле границ страны началось задолго до СВО.

"НАТО участвовало в конфликте с самого начала и с каждым днём всё более открыто демонстрирует своё присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике", — заметил Пушилин.