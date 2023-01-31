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31 января, 06:25

Пушилин: НАТО вступило в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА "Новости" заявил, что НАТО уже давно вступило в прямую конфронтацию с Россией, а её присутствие возле границ страны началось задолго до СВО.

"НАТО участвовало в конфликте с самого начала и с каждым днём всё более открыто демонстрирует своё присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике", — заметил Пушилин.

Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов

Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов

Ранее Лайф сообщал, что председатель военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Артур Белкин

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