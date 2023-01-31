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31 января, 05:41

В Белоруссии начинается совместная штабная тренировка командования РГВ

В Белоруссии с 31 января начинается совместная штабная тренировка командования региональной группировки войск (РГВ) РФ и Республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооружённых конфликтов последних лет по теме "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что мероприятия направлены на повышение совместимости органов военного управления стран и являются очередным этапом подготовки к оперативным учениям "Щит союза – 2023", которые пройдут на территории РФ в сентябре этого года.

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Ранее Лайф сообщал, что авиационные подразделения России и Белоруссии в рамках совместных учений региональной группировки войск (РГВ) выполнили боевое применение на полигоне Ружанский.

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Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Артур Белкин

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