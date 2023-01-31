В США ужаснулись политикой страны, из-за которой до ядерной войны "осталась наносекунда"
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что политика США ведёт мир к ядерной войне
Политика США, направленная на ухудшение отношений с Россией, поставила мир на грань ядерной войны, до которой "осталась наносекунда". Такое мнение выразил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье для своего сайта.
По его словам, началось всё с того, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил обещание не расширять НАТО на Восток, тем самым приблизив границы альянса к РФ. После чего были отменены все договоры об укреплении отношений между странами, заключённые после холодной войны, а в 2014 году доверие Москвы окончательно было разрушено из-за провокаций со стороны Вашингтона.
"Учёные-атомщики говорят, что до полуночи [на так называемых часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда всё, что требуется, — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах", — отметил Робертс.
Экс-сотрудник Белого дома также обратил внимание на то, что "некомпетентные, безответственные и абсолютно глупые" западные политики считают, что их собственный престиж на Украине может оправдать начало ядерной войны, а Минские соглашения, которые необходимо было соблюдать, использовались для обмана России. По его мнению, вместо того чтобы работать с Москвой, Вашингтон спровоцировал конфликт, который позволил втянуть в НАТО Швецию и Финляндию.
США и НАТО сейчас настолько активно вовлечены в конфликт на Украине, что возникает вопрос: что будет делать Вашингтон, когда укрепившиеся русские прорвут украинскую оборону? Поспешат ли солдаты США и НАТО на помощь Украине?" — добавил Робертс.
Ранее Лайф сообщал, что стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь они показывают, что до "ядерной полночи" осталось 90 секунд. При этом остановить тиканье часов могут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, для этого политикам нужно понять, что "украинская стрелка заржавела".
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