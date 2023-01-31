Киев возбудил уголовное дело против властей Снигирёвки из-за соцвыплат и выдачи продуктов

Украинские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигирёвки в Херсонской области за то, что она решала гуманитарные проблемы населения. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава Снигирёвского района Юрий Барбашов.

В частности, администрацию подозревают в организации выплат пенсий, соцвыплат на детей и инвалидов, а также в контролировании выдачи гуманитарной помощи. Так, местных чиновников судят по статье 111–1 части пять УК Украины по статье о коллаборационистской деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на пять-десять лет.

"Если посмотреть и внимательно прочитать, чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идёт о спасении населения. <...> Теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения", — подчеркнул Барбашов.