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31 января, 05:25

Кабмин Японии не смог оценить перспективы возобновления безвизовых обменов с Россией

Перспективы возобновления программы безвизовых обменов между Японией и Россией остаются неизвестными в настоящее время. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что конкретные перспективы возобновления программы [обменов] нам неизвестны. Возобновление программы, в первую очередь посещения могил, является одним из приоритетных направлений в японско-российских отношениях, и мы надеемся, что она вновь начнёт действовать как можно скорее", — подчеркнул Мацуно.

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Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Россия прекращает безвизовые поездки японцев на Курилы, а в сентябре — о выходе России из соответствующих соглашений. На этом фоне власти Страны восходящего солнца выразили протест. Ранее в МИД РФ заявили об отказе в межправительственных консультациях с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил. Поводом для такого решения стали санкции, которые Токио вводит против Москвы, и деградация отношений между двумя странами.

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freepik.com/freepik

Артур Белкин

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