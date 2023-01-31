Кабмин Японии не смог оценить перспективы возобновления безвизовых обменов с Россией

Перспективы возобновления программы безвизовых обменов между Японией и Россией остаются неизвестными в настоящее время. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что конкретные перспективы возобновления программы [обменов] нам неизвестны. Возобновление программы, в первую очередь посещения могил, является одним из приоритетных направлений в японско-российских отношениях, и мы надеемся, что она вновь начнёт действовать как можно скорее", — подчеркнул Мацуно.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Россия прекращает безвизовые поездки японцев на Курилы, а в сентябре — о выходе России из соответствующих соглашений. На этом фоне власти Страны восходящего солнца выразили протест. Ранее в МИД РФ заявили об отказе в межправительственных консультациях с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил. Поводом для такого решения стали санкции, которые Токио вводит против Москвы, и деградация отношений между двумя странами.