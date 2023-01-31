На Крымском мосту возобновили движение после ремонта
Во вторник на Крымском мосту возобновлено движение автомобилей и автобусов после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Напомним, 26 января была завершена установка третьего пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Затем для проведения дополнительных ремонтных работ было объявлено о временном закрытии автомобильного движения. После надвижки четвёртого пролёта предстоит обработать деформационные швы, наладить дренаж, установить освещение и так далее.
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Rosavtodor.ru