На Крымском мосту возобновили движение после ремонта

Во вторник на Крымском мосту возобновлено движение автомобилей и автобусов после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.