"Местная забава": На Сахалине нашли двор, где живут любители таранить чужие авто
На Сахалине сняли на видео, как водитель таранил один автомобиль другим
На Сахалине найден двор, в котором дважды за последнее время таранили автомобили, причём, судя по видео, намеренно. Очевидцы смогли записать на смартфон оба случая порчи имущества.
Первое видео оттуда появилось в соцсетях на днях. Водитель легковушки несколько минут крушил другую машину, нанося удар за ударом. Но, оказалось, такое в том дворе не впервые. Всплыло видео, как почти месяц назад там же некто на "ниве" протаранил другой автомобиль, сдав задним ходом.
"Это у них там забава такая. Видео снято из соседнего дома. Кстати, обратите внимание: на кадрах ещё присутствует "чайзер" неразбитый, который таранили позже", — отметил местный житель.
Ранее Лайф писал о жителе Сахалина, который буквально превратил свою машину в бульдозер для уборки снега. Такое устройство явно не помешало бы тому крушителю чужих автомобилей.
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