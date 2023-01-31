"Местная забава": На Сахалине нашли двор, где живут любители таранить чужие авто

На Сахалине найден двор, в котором дважды за последнее время таранили автомобили, причём, судя по видео, намеренно. Очевидцы смогли записать на смартфон оба случая порчи имущества.

Первое видео оттуда появилось в соцсетях на днях. Водитель легковушки несколько минут крушил другую машину, нанося удар за ударом. Но, оказалось, такое в том дворе не впервые. Всплыло видео, как почти месяц назад там же некто на "ниве" протаранил другой автомобиль, сдав задним ходом.

"Это у них там забава такая. Видео снято из соседнего дома. Кстати, обратите внимание: на кадрах ещё присутствует "чайзер" неразбитый, который таранили позже", — отметил местный житель.