Российские военные закрепляются на новых рубежах, которые были отбиты у Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши ребята закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах, с которых [ВСУ] за неделю [были выбиты] разведкой боем. Идёт обработка позиций противника: активно работает авиация, чувствуется присутствие на фронте нашей РСЗО "Торнадо-С", — сказал Рогов ТАСС.

По его словам, российские силы ведут огонь по позициям ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Чаривном. Рогов отметил, что это три основных направления, на которых чаще всего наносятся удары. Политик также напомнил, что в ходе наступательных действий в Запорожской области российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов, которые прежде удерживали украинские силы.