Россиянка отсудила крупную сумму за падение снега с крыши

Владелица автомобиля, на крышу которого упала снежная глыба с крыши многоквартирного дома в Уссурийске, получила от управляющей компании компенсацию. Взыскивать материальный ущерб и моральный вред пришлось через судебных приставов. Добровольно отдавать деньги за повреждённый автомобиль УК не торопилась. В результате пришлось вдобавок к вменённой сумме в 300 тысяч рублей внести исполнительский сбор в 17 тысяч.

Как сообщает УФССП по Приморскому краю, автомобиль Mazda Carol из-за упавшей на крышу глыбы получил механические повреждения. Суд постановил, что виновата УК, которая своевременно не очистила снег и наледь. Компания не спешила исполнять решение, и тогда пристав вынес постановление о взыскании. Оно было наложено на счета в банке. Также были запрещены регистрационные действия в отношении транспортного средства должника. Руководитель компании получил уведомление об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Этого оказалось достаточно, чтобы управляющая компания выполнила все денежные обязательства, включая сбор за их неисполнение.