Из-за политики киевских властей украинским мужчинам следовало бы не ввязываться в "уже проигранные" боевые действия, а переходить на сторону России. Такое мнение высказал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

"Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси-войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно", — написал Дрейвен в "Твиттере".

До этого сообщалось, что за уклонение от мобилизации на Украине суды начали выносить приговоры. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде тюремного срока до пяти лет. Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки также заявил, что повестку могут вручить в любом месте, которое не запрещено законом. Это могут сделать руководители предприятий, ЖЭК и прочие должностные лица.