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31 января, 02:55

Подростки в Нижнем Тагиле нагло "обнесли" аптеку на гематоген и йогурты

В Нижнем Тагиле группа подростков ограбила аптеку

Подростки в Нижнем Тагиле ограбили аптеку, причём свои лица даже не пытались скрыть. Запись с видеокамер наблюдения опубликована в соцсетях. На ней видно, что юные преступники сначала прогуливались по помещению, осматривая прилавки, а потом вдруг схватили что-то и выскочили. Как пишут в паблике, инцидент произошёл ещё 22 января, но в полиции информацию об этом ранее не разглашали.

Ограбление аптеки в Нижнем Тагиле подростками. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

"22 января в 17:50 в аптеке "Апрель", которая находится на Вагонке по адресу Ленинградский проспект, 83, группа подростков умышленно совершила кражу на общую сумму ущерба более 1800 рублей. Сотрудники вынуждены были обратиться в полицию", — сообщает подписчик паблика.

В полиции информацию о краже подтвердили, сообщив, что "четверо подростков на вид по 14 лет похитили гематоген, йогурты и другие товары". Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ищут юных грабителей. Сумма ущерба, по данным пресс-службы ведомства, составила 1835 рублей.

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Обложка ©

VK / Инцидент Нижний Тагил

Арина Родионова

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