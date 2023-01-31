"Как пудели, бежим за НАТО": Во Франции заявили о риске начала третьей мировой войны

Стратегия НАТО может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил в "Твиттере" лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Китай официально требует от США прекратить поставки вооружения Украине"! Это становится очень серьёзным. Мы мчимся навстречу третьей мировой войне или прекращаем следовать, словно пудели, за НАТО и его американской военной стратегией?!" — задал риторические вопросы Филиппо.

Ранее он призывал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией. Филиппо тогда заявил, что "эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны" и стране нужно покинуть альянс во благо мира.