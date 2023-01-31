Стало известно, сколько человек отказались от гражданства России за год

В 2022 году всего 40 человек оформили выход из российского гражданства. Такие данные привели в Министерстве внутренних дел РФ.

"В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям", — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что для выхода из гражданства России нужно добровольное согласие волеизъявителя. Необходимо обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД РФ по месту жительства либо в дипломатическое представительство или консульство, если человек находится в другой стране. Заявление может рассматриваться не более одного года либо не более трёх месяцев в упрощённом порядке. Отсчёт ведётся со дня подачи всех необходимых документов, оформленных положенным образом.

Также в МВД РФ уточнили, что помешать выйти из гражданства могут определённые основания. Например, если не были выполнены обязательства перед РФ, установленные федеральным законом, или если человек был привлечён по уголовному делу. Ещё одним основанием отказать человеку в выходе из гражданства может стать отсутствие у него гражданства другой страны или отсутствие гарантий его получения.