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31 января, 01:21

Пушилин ответил на вопрос, когда может быть освобождена территория ДНР

Пушилин: Специальная военная операция завершится однозначно нашей победой

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пока не готов делиться прогнозами, когда будет полностью освобождена территория ДНР. Он вместе с тем выразил уверенность в том, что военная спецоперация России завершится победой.

"Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой", — приводит РИА "Новости" слова врио главы республики.

Он подчеркнул, что, по его мнению, "по-другому быть не может".

Напомним, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов высказал мнение, что на освобождение территории ДНР уйдёт месяц-полтора. Причину он видит в том, что сейчас российские силы ведут наступление по всем направлениям.

Пушилин: ВСУ ощущают нехватку танков и боеприпасов

Пушилин: ВСУ ощущают нехватку танков и боеприпасов

Ранее Пушилин заявлял о продвижении российских войск в Артёмовске, а также о том, что ВС РФ закрепились в восточной части города Угледара и продолжают наступать на данном направлении.

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Андрей Григорьев

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