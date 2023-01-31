Пушилин ответил на вопрос, когда может быть освобождена территория ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пока не готов делиться прогнозами, когда будет полностью освобождена территория ДНР. Он вместе с тем выразил уверенность в том, что военная спецоперация России завершится победой.

"Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой", — приводит РИА "Новости" слова врио главы республики.

Он подчеркнул, что, по его мнению, "по-другому быть не может".

Напомним, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов высказал мнение, что на освобождение территории ДНР уйдёт месяц-полтора. Причину он видит в том, что сейчас российские силы ведут наступление по всем направлениям.