Российской экономике предсказано более быстрое восстановление
МВФ улучшил прогноз по развитию экономики России
Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономическому развитию России. Теперь МВФ ожидает, что внутренний валовой продукт (ВВП) страны вырастет на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024-м. Это следует из обновлённого доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.
Согласно данным МВФ, в 2022 году ВВП России снизился на 2,2%. Новый прогноз на 2023 год выше сентябрьского сразу на 2,6%, а на 2024 год — на 0,6%.
Примечательно, что МВФ также улучшил прогноз по экономике США на этот год. По мнению экспертов фонда, она вырастет на 1,4% в 2023-м. А вот по 2024 году фонд скорректировал прогноз в сторону уменьшения: там считают, что экономика США вырастет в следующем году лишь на 1%, хотя в октябре прогнозировали 1,2% роста ВВП в этот период.
Всемирный банк в этом месяце также представлял прогноз по экономике России. Там склонны считать, что ВВП РФ в этом году сократится на 3,3%, а расти начнёт только в следующем — на 1,6%.
Лайф рассказывал, что в начале этого года глава МВФ предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики. Она отмечала, что европейские страны, которые стремятся обрести независимость от российских энергоресурсов, в скором времени могут столкнуться с "более суровой" зимой.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская