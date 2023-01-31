Российской экономике предсказано более быстрое восстановление

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономическому развитию России. Теперь МВФ ожидает, что внутренний валовой продукт (ВВП) страны вырастет на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024-м. Это следует из обновлённого доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.

Согласно данным МВФ, в 2022 году ВВП России снизился на 2,2%. Новый прогноз на 2023 год выше сентябрьского сразу на 2,6%, а на 2024 год — на 0,6%.

Примечательно, что МВФ также улучшил прогноз по экономике США на этот год. По мнению экспертов фонда, она вырастет на 1,4% в 2023-м. А вот по 2024 году фонд скорректировал прогноз в сторону уменьшения: там считают, что экономика США вырастет в следующем году лишь на 1%, хотя в октябре прогнозировали 1,2% роста ВВП в этот период.

Всемирный банк в этом месяце также представлял прогноз по экономике России. Там склонны считать, что ВВП РФ в этом году сократится на 3,3%, а расти начнёт только в следующем — на 1,6%.